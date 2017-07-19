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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ С 1 ОКТЯБРЯ МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНОСТРАНЦАХ ИЗ ГОСТИНИЦ В ОВД
11:19 20.07.2017

1 октября 2017 года вступят в силу изменения в Закон от 4 января 2010 года «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», внесенные Законом Республики Беларусь от 20 июля 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, в этой связи изменяется порядок представления в орган внутренних дел гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем (поднаем) жилых помещений, информации о временно пребывающих в Беларуси иностранных гражданах и лицах без гражданства.

С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться посредством информационных ресурсов (систем) Министерства внутренних дел Беларуси или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным.

До указанной даты информация передается по каналам электронной связи или нарочным.

Кроме того, с 1 октября 2017 года изменяется срок представления таких сведений в орган внутренних дел с двадцати четырех до трех часов после предоставления жилых помещений для проживания временно пребывающим в Беларусь иностранцам.

Постановлением Министерства внутренних дел от 9 марта 2017 года № 56 соответствующие изменения внесены в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 июля 2010 года № 214 «О порядке представления гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем (поднаем) жилых помещений, информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства в орган внутренних дел».

Подробная информация о порядке, времени и способах представления в орган внутренних дел сведений о временно пребывающих в Беларуси иностранцах размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Департамент по гражданству и миграции / Представление в ОВД информации об иностранцах".
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