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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЕНЫ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖКУ ДЛЯ РАСЧЕТА БЕЗНАЛИЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
15:09 19.07.2017
Постановлением правительства № 535 от 18 июля 2017 г. внесены изменения и дополнения в постановление Совмина от 30 сентября 2016 г. № 789 ”Об установлении норм (нормативов) потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, предельный размер возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, составляет 0,47 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,26 рублей), предельно допустимый субсидируемый государством тариф на техническое обслуживание лифта установлен в размере 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,6911 рублей).
Для осуществления расчета платы за услугу теплоснабжения (отопления) в соответствии с утвержденной нормой (0,026 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения) будет использоваться продолжительность отопительного периода с 15 октября по 15 апреля.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
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