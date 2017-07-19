Постановлением правительства № 535 от 18 июля 2017 г. внесены изменения и дополнения в постановление Совмина от 30 сентября 2016 г. № 789 ”Об установлении норм (нормативов) потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, предельный размер возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, составляет 0,47 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,26 рублей), предельно допустимый субсидируемый государством тариф на техническое обслуживание лифта установлен в размере 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,6911 рублей).

Для осуществления расчета платы за услугу теплоснабжения (отопления) в соответствии с утвержденной нормой (0,026 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения) будет использоваться продолжительность отопительного периода с 15 октября по 15 апреля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.