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СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СОВМИНОМ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
12:56 19.07.2017

Постановлением правительства № 526 от 14 июля 2017 г. внесены изменения в регламент Совета министров, утвержденный постановлением от 14 февраля 2009 г. № 193.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом скорректирован порядок рассмотрения Советом Министров вопросов внесения предложений в Конституционный суд.

Согласно постановлению, Совет министров вносит в Конституционный суд предложения:

о проверке конституционности нормативных правовых актов Республики Беларусь, международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь и актов межгосударственных образований, в которые входит Республика Беларусь;

об изложении позиции Конституционного суда о документах, принятых (изданных) иностранными государствами, международными организациями и (или) их органами и затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия этих документов общепризнанным принципам и нормам международного права.

Предложения могут быть основаны на обращении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, организации (за исключением государственных органов) в Совет министров с инициативой о внесении предложений в Конституционный суд о проверке конституционности нормативного правового акта, в результате применения которого в конкретном решении государственного органа или постановлении суда общей юрисдикции, по мнению гражданина, организации, нарушаются права, свободы и законные интересы гражданина, права и законные интересы организации.

Решение о внесении в Конституционный суд предложения о проверке конституционности нормативного правового акта либо об отказе во внесении такого предложения принимается президиумом Совета министров по результатам рассмотрения инициативного обращения в срок не позднее одного месяца со дня, следующего за днем его регистрации в отделе писем и приема граждан Аппарата Совета министров.

Если для надлежащего рассмотрения изложенных в инициативном обращении вопросов требуется время, превышающее месячный срок, обратившимся гражданину, организации не позднее одного месяца со дня, следующего за днем регистрации инициативного обращения в отделе писем и приема граждан Аппарата Совета министров, направляется письменное уведомление о причинах превышения месячного срока рассмотрения инициативного обращения и новых сроках его рассмотрения.

Постановление вступает в силу 20 июля 2017 г.
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