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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРЕЧНИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
11:00 19.07.2017
Совет Министров 14 июля 2017 г. принял постановление № 529 «Об административных процедурах, подлежащих осуществлению в электронной форме».
Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом утверждены перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Так, в отношении граждан в электронной форме могут быть осуществлены 149 административных процедур, в частности такие как:
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь;
выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;
зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней; государственная регистрация изменения земельного участка на основании изменения его целевого назначения;
выдача справки о принадлежащих лицу правах на объекты недвижимого имущества или справки о правах на объекты недвижимого имущества (обобщенная информация) и др.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено осуществление в электронной форме 197 административных процедур, в том числе:
выдача справки, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не является плательщиком единого налога;
зачет, возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней;
включение в реестр лизинговых организаций и выдача свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций;
согласование с выдачей заключения градостроительных проектов общего и детального планирования;
согласование с выдачей заключения проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию, при которых осуществляется расширение или увеличение мощности, а также изменение целевого назначения объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры и др.
Наряду с наименованием процедуры в перечнях указан структурный элемент:
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 100;
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.
Документом также определены сроки проведения организационно-технических мероприятий по созданию условий для осуществления указанных административных процедур через единый портал электронных услуг, способы доступа к порталу, государственные органы, иные организации, к компетенции которых относится осуществление административных процедур.
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