ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНЫ ПЕРЕЧНИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
11:00 19.07.2017

Совет Министров 14 июля 2017 г. принял постановление № 529 «Об административных процедурах, подлежащих осуществлению в электронной форме».

Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом утверждены перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, в отношении граждан в электронной форме могут быть осуществлены 149 административных процедур, в частности такие как:

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь;

выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;

зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней; государственная регистрация изменения земельного участка на основании изменения его целевого назначения;

выдача справки о принадлежащих лицу правах на объекты недвижимого имущества или справки о правах на объекты недвижимого имущества (обобщенная информация) и др.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено осуществление в электронной форме 197 административных процедур, в том числе:

выдача справки, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не является плательщиком единого налога;

зачет, возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней;

включение в реестр лизинговых организаций и выдача свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций;

согласование с выдачей заключения градостроительных проектов общего и детального планирования;

согласование с выдачей заключения проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию, при которых осуществляется расширение или увеличение мощности, а также изменение целевого назначения объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры и др.

Наряду с наименованием процедуры в перечнях указан структурный элемент:

перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 100;

единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Документом также определены сроки проведения организационно-технических мероприятий по созданию условий для осуществления указанных административных процедур через единый портал электронных услуг, способы доступа к порталу, государственные органы, иные организации, к компетенции которых относится осуществление административных процедур.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2017
валюта курс
EUR 2.2480
USD 1.9521
RUB 3.2892
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2480 +0.0149
USD 1.9521 +0.0008
RUB 3.2892 -0.0133
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2450 2.2500
USD 1.9470 1.9520
RUB 3.2820 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 19.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1560
EUR/RUB 68.0200 68.5800
USD/RUB 59.0000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте