Совет Министров 14 июля 2017 г. принял постановление № 529 «Об административных процедурах, подлежащих осуществлению в электронной форме».

Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом утверждены перечни административных процедур, подлежащих осуществлению в электронной форме через единый портал электронных услуг в отношении граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, в отношении граждан в электронной форме могут быть осуществлены 149 административных процедур, в частности такие как:

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающих в Республике Беларусь;

выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;

зачет, возврат сумм налогов, сборов (пошлин), пеней; государственная регистрация изменения земельного участка на основании изменения его целевого назначения;

выдача справки о принадлежащих лицу правах на объекты недвижимого имущества или справки о правах на объекты недвижимого имущества (обобщенная информация) и др.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено осуществление в электронной форме 197 административных процедур, в том числе:

выдача справки, подтверждающей, что индивидуальный предприниматель не является плательщиком единого налога;

зачет, возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налогов, сборов (пошлин), пеней;

включение в реестр лизинговых организаций и выдача свидетельства о включении в реестр лизинговых организаций;

согласование с выдачей заключения градостроительных проектов общего и детального планирования;

согласование с выдачей заключения проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию, при которых осуществляется расширение или увеличение мощности, а также изменение целевого назначения объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры и др.

Наряду с наименованием процедуры в перечнях указан структурный элемент:

перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 100;

единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Документом также определены сроки проведения организационно-технических мероприятий по созданию условий для осуществления указанных административных процедур через единый портал электронных услуг, способы доступа к порталу, государственные органы, иные организации, к компетенции которых относится осуществление административных процедур.