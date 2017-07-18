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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНПРИРОДЫ ВЫНЕСЛО НА ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
13:58 18.07.2017

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси разработало проект постановления Совета министров «Об утверждении Положения о порядке уничтожения отдельных видов пищевой продукции, несоответствующей требованиям актов законодательства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, в рамках осуществления контроля над выполнением поручений главы государства, касающихся развития пивоваренной отрасли, установлено, что на пивзаводы по различным причинам (недоливы, осадок, посторонние включения, нарушения герметичности упаковки и т.д.) из организаций торговли возвращается некачественная готовая продукция, которая не соответствует требованиям технических нормативных правовых актов и не может быть в дальнейшем использована по назначению в силу утраты потребительских свойств.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденному решением комиссии Таможенного союза №880 от 09.12.2011, такая продукция подлежит утилизации, при этом приведение в состояние, непригодное для любого ее использования и применения, а также исключающее неблагоприятное воздействия ее на человека, животных и окружающую среду (уничтожение) осуществляется любым технически доступным способом с соблюдением обязательных требований законодательства государства-члена Таможенного союза в области защиты окружающей среды (пункты 1 и 5 статьи 18 регламента).

Вместе с тем в настоящее время законодательством Беларуси, а также техническими регламентами Таможенного союза не урегулированы способы уничтожения пищевой продукции, несоответствующей требованиям актов законодательства, в том числе технических нормативных правовых актов.

Субъекты хозяйствования в ходе проведения инвентаризации отходов самостоятельно определяют, является ли их продукция отходом. При этом если продукция не признана отходом, то отношения, непосредственно связанные с приведением ее в состояние, непригодное для любого использования и применения, исключающее неблагоприятное воздействия ее на человека, животных и окружающую среду, не регулируются законом «Об обращении с отходами» и Водным кодексом Беларуси.

В свою очередь, в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию, не являющуюся объектом по обращению с отходами, принимаются только сточные воды, к которым согласно данному в Водном кодексе Беларуси определению, несоответствующая требованиям актов законодательства продукция не относится.

Проект постановления Совмина «Об утверждении Положения о порядке уничтожения отдельных видов пищевой продукции, несоответствующей требованиям актов законодательства» определяет порядок уничтожения некоторых видов жидкой пищевой продукции, несоответствующей требованиям актов законодательства, путем разбавления водой с последующим сбросом образовавшихся сточных вод в окружающую среду, в том числе через централизованную систему водоотведения (канализации) и (или) в систему водоотведения (канализации) объектов промышленности.

Принятие постановления не повлечет изменения или необходимость доработки иных актов законодательства.
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