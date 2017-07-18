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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛИ
12:47 18.07.2017
Постановлением Совета министров №501 от 07.07.2017 внесены изменения и дополнения в перечень инновационных товаров Беларуси, утвержденный постановлением Совмина №1042 от 05.12.2013.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, с 8 июля перечень инновационных товаров изложен в новой редакции. Число таких товаров сокращено.
В частности, исключены тракторы, процессоры для упаковки в кипы соломы или сена.
Перечнем инновационных товаров руководствуются плательщики, претендующие на применение освобождения от уплаты налога на прибыль по подпункту 1.13-2 пункта 1 статьи 140 Налогового кодекса Беларуси в отношении прибыли, полученной от реализации товаров собственного производства, которые являются инновационными.
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