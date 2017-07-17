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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УТОЧНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ
12:01 18.07.2017
Постановлением Министерства здравоохранения № 69 от 26 июня 2017 г. внесены изменения в постановление от 12 июля 2012 г. № 97 «Об установлении клинических показаний, по которым лица подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию, и перечня иных категорий лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию».
Как сообщает Национальный центр правовой информации, обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие туберкулеза и вируса иммунодефицита человека подлежат:
иностранные граждане и лица без гражданства при обращении за получением гражданства Республики Беларусь, за разрешением на постоянное проживание;
иностранные граждане и лица без гражданства, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь;
иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлена временная защита в Республике Беларусь.
Постановление принято на основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» и вступает в силу 19 июля 2017 г.
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