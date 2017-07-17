ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ К СККО
11:30 18.07.2017

Министерство по налогам и сборам выносит на общественное обсуждение проект постановления Совета министров «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, в настоящее время проводятся работы по подключению кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО).

В целях обеспечения возможности подключения кассового оборудования к СККО либо приобретается новое кассовое оборудование, либо дорабатывается уже используемое.

В настоящее время к СККО подключены две категории кассового оборудования субъектов хозяйствования, осуществляющих: торговлю на автозаправочных станциях нефтепродуктами, сжиженными углеводородными газами и природным топливным компримированным газом, иными товарами и оказывающими на автозаправочных станциях услуги; деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси.

Ведутся работы по подключению к СККО кассового оборудования, установленного в объектах торговли площадью 650 кв. м и более.

В целях обеспечения планомерной работы по подключению кассового оборудования к СККО, а также создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения бесперебойной работы объектов торговли и оказания услуг проектом постановления предусмотрен перенос установленных в настоящее время сроков установки СКНО в кассовое оборудование, используемое в торговых объектах с торговой площадью 650 кв. метров и более, на 7 месяцев, а также ненаступивших этапов подключения кассового оборудования к СККО на 6 месяцев.

Также, в целях сокращения расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на замену кассового оборудования, проектом постановления предусмотрен перенос установленного в настоящее время срока действия нормы по замене кассовых суммирующих аппаратов и билетопечатающих машин, зарегистрированных в налоговом органе, по истечении 6 лет с даты их первой регистрации (срок определен до 1 января 2018 г.) и запрета, связанного с данным сроком, до 1 июля 2018 г.

Предусмотренные проектом постановления изменения направлены на решение вышеуказанных вопросов без приостановки деятельности субъектов хозяйствования.

Замечания и предложения по проекту постановления необходимо направлять в Министерство по налогам и сборам до 19 июля 2017 года (включительно) на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления № 924/16».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2017
валюта курс
EUR 2.2331
USD 1.9513
RUB 3.3025
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2331 -0.0087
USD 1.9513 -0.0132
RUB 3.3025 +0.0157
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2450 2.2500
USD 1.9500 1.9560
RUB 3.2860 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 18.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1480 1.1550
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте