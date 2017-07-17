Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 38 от 13 июля 2017 г. установлен новый тариф на тепловую энергию для отдельных организаций.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, тариф в размере 15,3622 руб. за 1 Гкал установлен организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществ собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Ранее тариф для указанных организаций составлял 15,6722 руб. за 1 Гкал.

Постановление вступает в силу 19 июля 2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 г.