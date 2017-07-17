Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов вводится с 1 августа 2017 г.

Согласно постановлению Совета министров № 532 от 14 июля 2017 г., экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов, классифицируемых кодами 4403, 4404 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, происходящих с территории Республики Беларусь, при помещении под таможенную процедуру экспорта осуществляется по генеральным или разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

Министерство лесного хозяйства согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между названным Министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами – членами Евразийского экономического союза аналогичных мер. Необходимо также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии постановления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ вступает в силу с 1 августа 2017 г. и действует до 31 января 2018 г., за исключением пункта, который содержит поручения Министерству иностранных дел и вступает в силу после официального опубликования постановления.