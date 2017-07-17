В настоящее время Министерство экономики разрабатывает проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, предлагаемые законопроектом нововведения затрагивают различные аспекты деятельности хозяйственных обществ и направлены, в первую очередь на защиту прав и интересов их участников.

Законопроектом, в частности, детализируются процедуры реорганизации хозяйственных обществ; уточняются порядок и сроки созыва и проведения общего собрания; конкретизируются требования к формированию совета директоров, а также проведению заседаний данного органа управления; регулируются вопросы выплаты дивидендов и выкупа акций по требованию акционеров.

Кроме того, в проекте закона исключается ограничение на участие хозяйственного общества с одним участником в другом таком же обществе; снимается запрет на заключение акционерного соглашения между всеми акционерами общества; вводится дополнительный мотивационный механизм продажи или безвозмездной передачи акций топ-менеджменту и другим лицам; закрепляется актуальный для развития венчурного инвестирования инструмент конвертации денежных требований кредитора в акции (доли) хозяйственного общества и пр.

Подготовленный вариант проекта закона в ближайшее время будет размещен на сайте Министерства экономики. Ведомство приглашает всех заинтересованных принять участие в его разработке.