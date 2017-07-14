ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕКРЕТА ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОД УСТУПКУ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ)
11:12 17.07.2017

В настоящее время Министерство финансов разрабатывает проект декрета во исполнение пункта 1 Плана мероприятий по реализации указа от 11 мая 2017 г. № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, предложения по проекту представляются не позднее 1 августа 2017 года в электронном виде на адрес электронной почты .

Контактное лицо по проекту декрета: Андрей Аксенов, консультант отдела регулирования рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам Министерства финансов (т. 286 76 43).

Ознакомиться с проектом декрета можно на сайте Минфина.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2017
валюта курс
EUR 2.2418
USD 1.9645
RUB 3.2868
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2418 -0.0096
USD 1.9645 -0.0081
RUB 3.2868 +0.0085
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2340 2.2450
USD 1.9530 1.9600
RUB 3.2850 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 17.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1480
EUR/RUB 67.5900 68.4000
USD/RUB 59.2000 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте