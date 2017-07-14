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НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕКРЕТА ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОД УСТУПКУ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ)
11:12 17.07.2017
В настоящее время Министерство финансов разрабатывает проект декрета во исполнение пункта 1 Плана мероприятий по реализации указа от 11 мая 2017 г. № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, предложения по проекту представляются не позднее 1 августа 2017 года в электронном виде на адрес электронной почты .
Контактное лицо по проекту декрета: Андрей Аксенов, консультант отдела регулирования рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам Министерства финансов (т. 286 76 43).
Ознакомиться с проектом декрета можно на сайте Минфина.
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