Постановлением Совета министров № 530 от 14.07.2017 г. внесены коррективы в оплату труда педагогических работников за счет внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, государственные учреждения образования, реализующие образовательные программы дополнительного образования на платной основе, при оплате труда педагогических работников (кроме руководителей), участвующих в реализации содержания таких образовательных программ, за счет внебюджетных средств, полученных от указанной деятельности, могут применять тарифную ставку первого разряда в размере, не превышающем двукратного размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Тарифная ставка первого разряда, определяемая государственным учреждением образования в размерах, предусмотренных настоящим постановлением, подлежит согласованию с государственным органом, в подчинении которого находится данное учреждение образования (учредителем).

Постановление принято в целях совершенствования оплаты труда педагогических работников государственных учреждений образования и на основании статей 61 и 63 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.