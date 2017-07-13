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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
09:57 14.07.2017

Постановлением Совета министров от 12.07.2017 г. № 518 внесены дополнения и изменения в Правила оказания услуг электросвязи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в целях обеспечения приведения нормативных правовых актов в целях совершенствования законодательства в области электросвязи, повышения качества услуг электросвязи, защиты прав граждан и организаций, которым оказываются такие услуги.

В частности, Правила оказания услуг электросвязи, утвержденные постановлением правительства от 17 августа 2006 г. № 1055, дополнены определением терминов «рассылка SMS-сообщений» и «уникальный код идентификации», установленные в Правилах и ранее не определенны в законодательстве.

Кроме того, уточнено определение термина «системы кабельного телевидения».

В целях определения порядка оказания дополнительных услуг операторами электросвязи, защиты прав потребителей предусмотрено оформление дополнительных услуг электросвязи путем заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг электросвязи либо путем совершения абонентом конклюдентных действий.

Также в измененных Правилах снижено число домохозяйств со «100 и более» до «50 и более» в населенных пунктах, наименование которых определяется в договоре о предоставлении универсальных услуг электросвязи. Использование современных технологий широкополосного доступа позволит обеспечить техническую возможность предоставления в населенных пунктах с числом домохозяйств 50 и более стационарного широкополосного доступа к сети Интернет, услуг телевидения по IP-протоколу.

Кроме того, внесено дополнение о необходимости указания в договорах параметров качества оказываемых услуг не ниже параметров, предусмотренных новой редакцией приложения к Правилам.

Установление единых показателей качества услуг электросвязи направлено на создание условий, при которых контролирующие органы и абонент смогут оценить качество услуг, предоставляемых разными компаниями. Это позволит сократить число обращений граждан и юридических лиц по вопросам отсутствия норм по обеспечению качества оказываемых услуг, окажет положительное влияние на все сферы экономической и иной деятельности, в которых используются услуги электросвязи.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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