В связи с публикациями в СМИ по вопросам о страховом стаже (стаже работы с уплатой обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование) для назначения трудовой пенсии по возрасту и снижении этого стажа с учетом указа от 29 июня 2017 г. № 233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан» Минтруда и соцзащиты поясняет следующее.

Указом № 233 предусмотрено снижение до 10 лет страхового стажа (работы с уплатой взносов) гражданам, которые не отработали требуемого страхового стажа (от 16 лет в 2017 до 25 лет в 2025 году) поскольку длительно занимались другой деятельностью, учитываемой в пенсионных отношениях: например, ухаживали за малолетним ребенком, учились на дневном отделении, проходили военную службу, ухаживали за нетрудоспособным. Полный перечень таких периодов деятельности содержится в части второй статьи 51 Закона «О пенсионном обеспечении».

Иная деятельность граждан для целей пенсионного обеспечения не учитывается. Так, например, право на трудовую пенсию никогда не предоставлялось и не может предоставляться за ведение собственного домашнего хозяйства.

Таким образом, если необходимый страховой стаж не сформирован по причине длительного осуществления деятельности, перечисленной в части второй статьи 51 Закона, пенсия по возрасту может назначаться при общем стаже не менее 35 лет у женщины, 40 лет – у мужчины, из которых только 10 лет приходится на работу с уплатой взносов.

Подходы к исчислению страхового стажа с принятием указа не изменились: это только периоды работы (предпринимательской, творческой деятельности) с уплатой обязательных страховых взносов.

Что касается включения в стаж периодов ухода за малолетним ребенком, то, согласно пункту «в» статьи 51 в стаж включаются периоды отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения ими возраста 3-х лет (но не более 9 лет в общей сложности).

Наличие данной нормы не означает, что каждой маме в обязательном порядке стаж увеличивается на три года за каждого ребенка. При исчислении стажа учитывается, работает ли мама на дату рождения ребенка, и даты рождения последующих детей.

Если мама на дату рождения ребенка состоит в трудовых отношениях, в стаж включается ее работа до и после отпуска по уходу за ребенком (как стаж работы с уплатой взносов), а также непосредственно сам отпуск по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста, так называемый декретный отпуск (как период ухода за ребенком) – на основании приказов нанимателя о начале и окончании отпуска. Если мама вышла на работу досрочно, до окончания отпуска, время ухода за ребенком также считается до выхода на работу.

Если мама на дату рождения ребенка не работает, в стаж включается время ухода за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста (по свидетельству о рождении). Если мама трудоустроилась раньше достижения ребенком возраста 3-х лет, время ухода также включается в стаж до её выхода на работу.

То есть, совпадающие по времени периоды (работы и/или ухода) учитываются при исчислении стажа только один раз. Это актуально и для случаев, когда уход осуществлялся одновременно за несколькими детьми, которые рождались с интервалом менее трех лет. Так, например, при рождении двойни совпадающие по времени периоды ухода за двумя детьми будут засчитаны в стаж в календарном порядке только один раз, как уход за одним ребенком.

Максимальная продолжительность включаемых в стаж периодов ухода и для работающих мам (в виде отпусков по уходу), и для неработающих мам – 9 лет, независимо от количества детей. В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими детьми.

В равной степени это относится и к включению в стаж времени ухода работающей мамы за детьми, рожденными до 1990 года. Трехлетний отпуск по уходу за ребенком стал предоставляться только с 01.12.1989, в 1982-1989 годах он составлял полтора года, до 1982 года был еще меньше.