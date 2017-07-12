Постановлением Совета министров № 516 от 11.07.2017 г. утверждено Положение о порядке истребования налоговым органом декларации о доходах и имуществе, осуществления контроля в сфере декларирования физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом также утверждена форма декларации о доходах и имуществе для лиц, представляющих ее по письменному требованию налогового органа.

Согласно Положению, требование о представлении декларации составляется в письменной форме в двух экземплярах. Первый экземпляр вручается физическому лицу лично под роспись либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о получении. Второй экземпляр хранится в налоговом органе, истребовавшем декларацию о доходах и имуществе.

При направлении требования о представлении декларации по почте физическому лицу, проживающему в сельском населенном пункте, налоговым органом одновременно направляется бланк декларации о доходах и имуществе.

Срок представления декларации о доходах и имуществе может быть перенесен по решению Министра по налогам и сборам, его заместителей, начальников инспекций Министерства по налогам и сборам, их заместителей в случае невозможности представления физическим лицом декларации о доходах и имуществе в срок, установленный Законом ”О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов“, по причине временной его нетрудоспособности, нахождения его за пределами Беларуси и (или) иной причине.

При этом срок представления декларации о доходах и имуществе может быть перенесен не более чем на три месяца со дня получения физическим лицом требования о ее представлении.

Физическое лицо в случае невозможности представления декларации о доходах и имуществе обязано до наступления срока ее представления проинформировать налоговый орган, о невозможности представления ее в установленный срок с указанием причин и определяемого календарной датой срока, в который будет представлена декларация о доходах и имуществе.

Налоговый орган в течение пяти рабочих дней после получения такой информации письменно уведомляет физическое лицо о принятом решении о переносе срока представления декларации о доходах и имуществе.

Постановление вступает в силу с 15 июля 2017 г.