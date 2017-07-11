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В БЕЛАРУСИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
09:53 12.07.2017

В Беларуси приняты меры для рационального использования рыболовных угодий. Соответствующий указ № 247 Александр Лукашенко подписал 11 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ устанавливает порядок передачи в аренду рыболовных угодий (озера, естественные водоемы) и земельных участков по согласованию с президентом Беларуси.

Кроме того, внедряется комплексная схема размещения поверхностных водных объектов (пруды и обводненные карьеры), пригодных для ведения рыбоводства, на основании которой местные Советы депутатов будут передавать их в аренду.

Указ позволит рационально использовать рыболовные угодья и земельные участки, необходимые для ведения рыболовного хозяйства, а также повысить эффективность использования прудов и обводненных карьеров.

Для реализации права населения республики на бесплатное любительское рыболовство документом предусматривается не передавать в аренду участки водотоков (реки, ручьи, каналы).
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