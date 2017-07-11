В Беларуси принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые Законы Республики Беларусь по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, в соответствии со статьей 1 закона в новой редакции изложен закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

Законом систематизированы подходы по определению права на государственные пособия, а также закреплено, что государственные пособия назначаются на детей при условии, если на день обращения за пособиями они зарегистрированы по месту жительства (месту пребывания) и фактически проживают в Беларуси.

Введена доплата к пособию по беременности родам отдельным категориям женщин, которые получают данное пособие в минимальном размере.

Законом закрепляется право женщин на получение единовременного пособия, предусмотренного в связи с постановкой на учет до 12-недельного срока беременности, если они стали на такой учет не только в государственных, но и иных организациях здравоохранения.

Урегулирован порядок назначения единовременного пособия в связи с рождением ребенка, прибывшим иностранным гражданам, а также гражданам Беларуси, которые зарегистрированы в стране, но проживают за ее пределами.

Вводятся дополнительные условия для назначения пособия в связи с рождением ребенка:

для временно проживающих в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства период уплаты обязательных страховых взносов на социальное страхование должен составлять не менее 6 месяцев;

для граждан Беларуси в случае рождения ребенка за границей – проживание одного из родителей в стране не менее 6 месяцев.

Предоставлено право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другим родственникам ребенка (не являющимися родителями ребенка), если они будучи индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, ремесленниками, лицами, осуществляющими деятельность в сфере агроэкотуризма, приостановили свою деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет. Ранее эти лица имели право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет только, если они состояли в трудовых отношениях и оформили отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Уточнено право на получение государственных пособий при нахождении детей-инвалидов в интернатных учреждениях в период оказания им услуги социальной передышки (предоставляется такая услуга до 28 календарных дней в году).

Изменяется подход к перерасчету размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: вместо четырех – два раза в год (с 1 февраля и с 1 августа). При этом в случае уменьшения среднемесячной заработной платы работников в стране, из которой исчисляется пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, размеры пособия будут сохраняться на прежнем уровне.

Будет производиться выплата пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном размере индивидуальным предпринимателям и другим лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы, если они находятся в процессе прекращения предпринимательской деятельности либо приостановили ее по приговору суда, или в связи с приостановлением лицензии на осуществление деятельности.

Предоставлено право на получение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в полном размере, при прохождении подготовки в клинической ординатуре в очной форме за счет собственных средств.

Введена новая категория семей, имеющих право на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, – семьи, в которых отец (отчим) проходит альтернативную службу.

Внесены изменения для отдельных категорий семей, воспитывающих детей старше 3 лет, а именно – для семей, в которых родители являются инвалидами I или II группы или один из родителей является инвалидом I группы, а другой осуществляет уход за ним с получением пособия по уходу. Законом предоставлено таким семьям право на пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей до достижения детьми возраста 18 лет без каких-либо условий к их обучению, т.е. они смогут получать пособия на детей, обучающихся на бюджетной основе, на заочной (дистанционной) или вечерней форме обучения, и на детей, не продолживших обучение после окончания школы.

В целях усиления социальной поддержки семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, предоставлено право родителям осуществлять уход за ребенком-инвалидом с получением пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и одновременно работать на 0,5 ставки или выполнять работу на дому.

Также родители ребенка-инвалида будут иметь право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и в случае получения ими пенсии либо ежемесячной страховой выплаты от Белгосстраха. В настоящее время такое право имеют только родители с инвалидностью.

Кроме того, повышен размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет до 120 % БПМ для лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте от 3 до 18 лет с III или IV степенью утраты здоровья.

Предоставлено право родителям (усыновителям, удочерителям, опекунам, попечителям) ребенка-инвалида на получение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом на период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, в тех случаях, когда получателем пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет является другое лицо или другой родитель, которые не имеют возможности осуществлять уход за ребенком-инвалидом в этот период по объективным причинам (в настоящее время право на данный вид пособия им предоставляется, при условии отказа других

лиц от получения пособия по уходу за ребенком инвалидом на период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации).

Увеличен срок для обращения за назначением пособия в связи с рождением ребенка для усыновителей (удочерителей) и опекунов, при усыновлении, установлении опеки над ребенком в возрасте до 6 месяцев (установленный для подачи заявления 6-месячный срок будет исчисляться не со дня рождения ребенка, а со дня усыновления, установления опеки).

Законом предусмотрены положения, направленные на повышение заинтересованности получателей государственных пособий в своевременном информировании об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты государственных пособий. Так, получатели государственных пособий обязаны сообщать не позднее 5 дней о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты государственных пособий. При соблюдении указанного срока выплата пособий будет прекращаться со следующего месяца, при нарушении – со дня наступления обстоятельств.

Исключены положения о прекращении выплаты государственных пособий в связи с рождением несовершеннолетней матерью ребенка и заменены положениями о прекращении такой выплаты в случае объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным (эмансипация). В результате введения данной нормы, если на саму несовершеннолетнюю мать, назначено пособие, то в случае рождения ею ребенка без регистрации брака, выплата на нее пособия продолжится.

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 г., за исключением периодичности перерасчета размеров пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет – вступает в силу с 1 августа 2017 г.

В законе предусмотрены переходные положения по применению новых норм по правым основаниям, наступившим до и после 1 июля 2017 года.