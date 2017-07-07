В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения».

Как сообщает Национальный центр правовой информации, проект подготовлен Министерством по чрезвычайным ситуациям в соответствии с пунктом 28 Плана подготовки законопроектов на 2017 год, утвержденного указом № 520 от 31.12.2016.

При подготовке законопроекта учитывались рекомендации миссии МАГАТЭ по оценке регулирующей инфраструктуры (IRRS-миссия), проведенной в Республике Беларусь в октябре 2016 года.

Проектом Закона осуществлена корректировка ряда используемых терминов и их определений (радиационная авария и другие), а также введение новых терминов (бесхозяйный источник ионизирующего излучения, радиационный объект, радиационный инцидент и другие), исключение ряда терминов (вмешательство, трансграничное перемещение источников ионизирующего излучения).

Свои замечания и предложения по проекту можно высказать на Правовом форуме Беларуси, а также направить разработчику проекта до 18.07.2017 на электронный адрес .