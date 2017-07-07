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В БЕЛАРУСИ УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФАТТЕСТАЦИИ ЭКСКУРСОВОДОВ И ГИДОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ
09:37 10.07.2017
Постановлением Совета министров № 507 от 6 июля 2017 г. усовершенствована работа по организации и проведению профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Документ принят в целях повышения качества оказания экскурсионных услуг и вносит дополнения и изменения в положения, утвержденные постановлением правительства от 12 июля 2007 г. № 895, о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также о порядке ведения Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков Республики Беларусь.
В частности, скорректированы предъявляемые условия и требования при освоении содержания соответствующей образовательной программы обучающих курсов, выдаче, продлении или приостановлении действия, аннулирования свидетельства экскурсовода, гида-переводчика.
Например, свидетельство экскурсовода, гида-переводчика выдается вместе с перечнем тем экскурсий, по которым пройдена аттестация. Также введено понятие ”приостановление“ действия свидетельства в случае, если имеются устранимые нарушения (ранее было только аннулирование свидетельства).
Кроме того, документом установлен порядок проведения профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, в дистанционной форме.
Свидетельства об аттестации экскурсовода, гида-переводчика и их дубликаты, выданные до вступления в силу настоящего постановления, действуют до окончания срока их действия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, бланки свидетельств об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, изготовленные до вступления в силу настоящего постановления, применяются до их полного использования.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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