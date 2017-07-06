Министерство жилищно-коммунального хозяйства определило на 2018 год для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за исключением организаций системы Министерства энергетики Беларуси, нормы накладных расходов и прогнозные показатели технологических потерь. Соответствующее постановление №8 от 15 июня 2017 г. опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, прогнозные показатели технологических потерь определены: тепловой энергии – не более 11%; воды – не более 12%.