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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОЭНЕРГИИ И ВОДЫ НА 2018 ГОД ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЖКУ ОРГАНИЗАЦИЙ
12:06 07.07.2017
Министерство жилищно-коммунального хозяйства определило на 2018 год для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, за исключением организаций системы Министерства энергетики Беларуси, нормы накладных расходов и прогнозные показатели технологических потерь. Соответствующее постановление №8 от 15 июня 2017 г. опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале.
Согласно документу, прогнозные показатели технологических потерь определены: тепловой энергии – не более 11%; воды – не более 12%.
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