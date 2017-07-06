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УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ АУДИТОРАМИ УСЛУГ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРЛИЦ, ИП ПРИ ИХ ЛИКВИДАЦИИ
16:51 06.07.2017

Совет министров 4 июля 2017 года принял постановление № 500, которым утвердил Положение о порядке оказания аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности).

Согласно документу, право на оказание услуг по независимой оценке предоставляется заключившим договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности: аудиторским организациям, имеющим в штате аудиторов со стажем работы не менее трех лет; аудиторам – индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аудиторскую деятельность не менее трех лет.

Ознакомиться с перечнем аудиторов, имеющих право на оказание услуг по независимой оценке, можно будет на официальном сайте Министерства финансов.

В соответствии с правовым актом, предоставление услуг по независимой оценке осуществляется на основании договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией, аудитором – индивидуальным предпринимателем. Такой договор необходимо заключить до представления в регистрирующий орган заявления о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).

По итогам предоставления услуг по независимой оценке аудиторы составляют заключение и отчет, которые должны содержать:

информацию о проверенном периоде;

информацию о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджет, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

информацию о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) непрекращенных обязательств перед таможенными органами;

информацию о сделках юридического лица (индивидуального предпринимателя) с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, в случае совершения им таких сделок;

сведения о привлечении индивидуальным предпринимателем физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;

описание фактов нарушения законодательства, акты законодательства, требования которых нарушены;

должности, фамилии, инициалы руководителей, главных бухгалтеров и иных лиц, несущих ответственность за организацию и (или) ведение бухгалтерского и (или) иного учета, с обязательным указанием периода их работы на занимаемых должностях в проверяемом периоде;

иные сведения по каждому вопросу, подлежащему независимой оценке (при их наличии).

Также документом определен срок хранения аудиторами рабочей документации по оказанию услуг по независимой оценке. Он составляет пять лет с даты выдачи аудиторского заключения и отчета.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, постановление вступает в силу с 3 сентября 2017 г.
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