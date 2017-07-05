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БЕЛАРУСБАНКУ И БЕЛАГРОПРОМБАНКУ ПРЕДЛОЖЕНО ПРЕДОСТАВИТЬ В 2017 ГОДУ КРЕДИТЫ РЫБХОЗАМ НА ПОКУПКУ КОМБИКОРМОВ
09:48 06.07.2017

В целях достижения объемов производства рыбных ресурсов в водных объектах страны, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы, Совет Министров постановил предложить открытым акционерным обществам "Сберегательный банк "Беларусбанк" и "Белагропромбанк" предоставить в 2017 году кредиты рыбоводным организациям на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2017 году.

Согласно постановлению правительства № 499 от 4 июля 2017 года, кредиты предоставляются банками в белорусских рублях в пределах лимитов директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году, предусмотренных на текущую деятельность в агропромышленном комплексе в соответствии с постановлением Совмина №1102 от 29 декабря 2016 года.

В перечень рыбоводных организаций, которым в 2017 году предоставляются кредиты, утвержденный постановлением, включены семь рыбхозов. Планируется, что объем выделенных средств составит до Br5,56 млн.

Кроме того, правительство постановило компенсировать в 2017-2020 годах потери банков по кредитам, предоставленным рыбоводным организациям, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области сельского хозяйства на соответствующий финансовый год, в размере половины ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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