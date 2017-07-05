|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДГОТОВЛЕН РЯД ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЗАКОНА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
16:45 05.07.2017
Госстандарт подготовил ряд проектов постановлений по реализации новой редакции закона в области технического нормирования и стандартизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, они размещены для рассмотрения на сайте ведомства в разделе «Проекты НПА».
Предложения и замечания по указанным ниже проектам можно направлять до 7 июля 2017 г.:
- постановление Совета министров «О некоторых вопросах организации работы с общегосударственными классификаторами Республики Беларусь»;
- постановление Совмина «О некоторых вопросах функционирования Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь»;
- постановление Совета министров «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, государственной регистрации, проверки, пересмотра, изменения, отмены, применения, официального распространения (предоставления) технических регламентов Республики Беларусь, официального распространения (предоставления) информации о них, а также размещения проектов технических регламентов Республики Беларусь, уведомлений об их разработке и о завершении их рассмотрения в глобальной компьютерной сети Интернет»;
- постановление Государственного комитета по стандартизации «Об утверждении Положения о порядке разработки государственных стандартов Республики Беларусь».
Предложения и замечания по постановлению Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке разработки технических кодексов установившейся практики» принимаются до 10 июля 2017 г.
Новая редакция Закона Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» от 24 октября 2016 г. № 436-3 вступит в силу с 30 июля 2017 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2017
Курсы в банках
на 05.07.2017
Конвертация в банках
на 05.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте