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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАНЫ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ОРШАНСКОГО РАЙОНА
12:00 05.07.2017
Александр Лукашенко подписал 4 июля нормативно-правовые акты, направленные на развитие Оршанского района.
В частности, указ № 239 предоставляет право Оршанскому комбинату строительных материалов и Оршанскому молочному комбинату осуществлять продажу жилых домов в городском поселке Копысь с привлечением льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» проживающим в этих домах работникам предприятий с переводом на них долга по кредитам и сохранением условий их выдачи, определенных указом от 21 января 2008 года № 26 для акционерных обществ.
Кроме того, подписано распоряжение о модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода. В соответствии с документом генеральной проектной организацией по проектированию объекта определено РУП «Институт «Белпромстройпроект» Министерства промышленности, генеральной подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ – Оршанский строительный трест № 18.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, распоряжение направлено на незамедлительное начало проектных и строительно-монтажных работ по модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода.
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