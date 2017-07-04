Александр Лукашенко подписал 4 июля нормативно-правовые акты, направленные на развитие Оршанского района.

В частности, указ № 239 предоставляет право Оршанскому комбинату строительных материалов и Оршанскому молочному комбинату осуществлять продажу жилых домов в городском поселке Копысь с привлечением льготных кредитов ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк» проживающим в этих домах работникам предприятий с переводом на них долга по кредитам и сохранением условий их выдачи, определенных указом от 21 января 2008 года № 26 для акционерных обществ.

Кроме того, подписано распоряжение о модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода. В соответствии с документом генеральной проектной организацией по проектированию объекта определено РУП «Институт «Белпромстройпроект» Министерства промышленности, генеральной подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ – Оршанский строительный трест № 18.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, распоряжение направлено на незамедлительное начало проектных и строительно-монтажных работ по модернизации производственного корпуса Оршанского инструментального завода.