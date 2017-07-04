Александр Лукашенко 4 июля подписал указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий – государственные адресные субсидии.

Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам.

Получателями субсидий будут являться все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом № 13 от 6 января 2012 года.

Дополнительно предусмотрено право на получение адресных субсидий ветеранами боевых действий на территории других государств.

При этом государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения.

Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства; условиями предоставления такой государственной поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных.