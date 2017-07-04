|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДРЕСНЫЕ СУБСИДИИ ПРИ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВВОДЯТСЯ В БЕЛАРУСИ
09:17 05.07.2017
Александр Лукашенко 4 июля подписал указ № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства вводится новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий – государственные адресные субсидии.
Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам.
Получателями субсидий будут являться все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом № 13 от 6 января 2012 года.
Дополнительно предусмотрено право на получение адресных субсидий ветеранами боевых действий на территории других государств.
При этом государственная поддержка в виде льготных кредитов и субсидий будет действовать параллельно, с сохранением принципа одноразовости ее получения.
Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы государственной поддержки жилищного строительства: сумма государственной поддержки будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства; условиями предоставления такой государственной поддержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2017
Курсы в банках
на 05.07.2017
Конвертация в банках
на 05.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте