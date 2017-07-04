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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЕЛАРУСИ ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
18:10 04.07.2017
В Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Беларуси, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси №6 от 2 февраля 2009 г., внесены дополнения и изменения.
Как сообщает «Охрана труда в Беларуси», постановление МЧС №22 от 30 мая 2017 г. «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. №6» вступило в силу с 1 июля 2017 г.
В соответствии с терминологией, определенной законом «О промышленной безопасности», законом от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» внесены корректировки по тексту Правил, в том числе изменилось название — Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.
Пункты 2 и 3 Правил приведены в соответствие со статьей 2 закона «О промышленной безопасности» и пунктами 16 и 17 перечня потенциально опасных объектов в области промышленной безопасности согласно приложению 2 к закону «О промышленной безопасности».
Глава 2 Правил приведена в соответствие со статьей 31 закона «О промышленной безопасности», постановлением МЧС №31 от 6 июля 2016 г. «О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности», с учетом требований Положения о непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и специалистов, утвержденного постановлением Совета министров №954 от 15 июля 2011 г.
Постановление предусматривает необходимость подготовки путем освоения содержания образовательной программы повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности не реже 1 раза в 5 лет. Это требование относится к работникам субъектов промышленной безопасности в соответствии со статьей 3 закона «О промышленной безопасности», осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности в соответствии со статьей 2 закона «О промышленной безопасности» на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления.
Требование необходимости отметки в протоколе проверки знаний о допуске экзаменующихся к выполнению газоопасных работ исключено.
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