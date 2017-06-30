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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО УКАЗ № 233 О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
10:52 04.07.2017

Минтруда и соцзащиты прокомментировало указ № 233 от 29 июня 2017 года о пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан.

«Указ направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан, которые длительное время осуществляли социально-значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда, требуемый для назначения трудовой пенсии по возрасту (страховой стаж)» - говорится в сообщении ведомства.

В текущем году требуемый страховой стаж составляет 16 лет и постепенно повышается (ежегодно на 6 месяцев) до достижения 20 лет (к 2025 году).

Указом предусматривается возможность назначения трудовой пенсии по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста при страховом стаже не менее 10 лет гражданам, имеющим стаж работы, предусмотренный в статье 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», не менее 40 лет у мужчин и 35 лет у женщин. При такой же продолжительности страхового стажа - не менее 10 лет - назначается пенсия по возрасту гражданам, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не приобрели права на пенсию в соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований». Право на трудовую пенсию по возрасту им предоставляется при наличии стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

В требуемые 10 календарных лет военной службы (службы в военизированных организациях) включаются периоды, предусмотренные пунктом «а» части второй статьи 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», за исключением периодов военной службы (службы в военизированных организациях), приходящихся на время нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми. В требуемые 25 (20) лет стажа работы – периоды работы и иной деятельности, предусмотренные статьей 51 названного Закона.

Финансирование расходов на выплату пенсии, назначаемой по нормам Указа, производится из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (в части пенсии, обусловленной страховым стажем) и республиканского бюджета (в части пенсии, не обусловленной имеющимся у пенсионера страховым стажем).

Указом также предоставлена возможность включения в стаж работы для назначения трудовой пенсии периодов ухода за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся в постоянном уходе, до достижения ухаживающими гражданами возраста мужчинами 65 лет, женщинами 60 лет.

Приведенные нормы документа вступят в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования указа.
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