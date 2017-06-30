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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА СТАТУСА БЕЖЕНЦА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ В БЕЛАРУСИ
17:14 30.06.2017
Совет Министров Республики Беларусь 28 июня 2017 года принял постановление № 490, в соответствии с которым внес изменения и дополнения в постановление от 14 апреля 2009 г. № 461 «Вопросы предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь».
Как сообщает Национальный центр правовой информации, документом уточнены категории граждан, которым не предоставляется единовременная и дополнительная денежная помощь. К ним относятся:
иностранцы, задержанные за нарушение правил пребывания в Республике Беларусь или правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь либо задержанным в целях обеспечения исполнения решения о высылке из Республики Беларусь в принудительном порядке или административного взыскания в виде депортации и ходатайствующим о защите;
иностранцы, задержанные либо к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста на основании решения об исполнении просьбы органа иностранного государства, компетентного принимать решения по вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам, либо в связи с нахождением в международном розыске в целях выдачи и ходатайствующим о защите;
иностранцы, отбывающие наказание в виде ареста или лишения свободы и ходатайствующим о защите.
Кроме того, правовым актом утверждены в новой редакции Правила пребывания в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, и иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г.
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