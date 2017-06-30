ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ (СОЮЗА, АССОЦИАЦИИ) ПО ВИДУ (ВИДАМ) СПОРТА
15:32 30.06.2017

Совет Министров Республики Беларусь 27 июня 2017 года принял постановление № 483, в соответствии с которым утверждено Примерное положение о попечительском (наблюдательном) совете федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта.

Согласно документу, совет представляет собой постоянно действующий наблюдательный и консультативно-совещательный орган. Он создается в целях совершенствования работы федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта (далее – федерация (союз, ассоциация) по следующим направлениям: развитие соответствующего вида (видов) спорта; оказание содействия в обеспечении ее деятельности; реализация уставных целей и задач.

Кроме того, правовым актом определены следующие задачи совета:

содействие федерации (союзу, ассоциации) – в обеспечении развития вида (видов) спорта, разработке приоритетных направлений деятельности, в реализации целевых программ и проектов, в развитии и укреплении материально-технической базы федерации (союза, ассоциации), в привлечении денежных средств для обеспечения деятельности федерации (союза, ассоциации) и осуществлении контроля за их использованием, в обеспечении подготовки и участия белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях;

обеспечение взаимодействия государственных органов, иных организаций и федерации (союза, ассоциации) по вопросам развития вида (видов) спорта;

обеспечение выполнения решений совета и совместных заседаний коллегии государственного органа, исполнительного органа иной организации и совета и др.

В состав совета входят по должности руководители (заместители руководителей) государственных органов и иных организаций (в соответствии с приложением к данному постановлению), руководители (заместители руководителей) федераций (союзов, ассоциаций), а также иные лица. Численный состав совета определяется высшим органом федерации (союза, ассоциации).

В соответствии с документом, члены совета выполняют свои функции на безвозмездной основе.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, постановление вступает в силу со дня его принятия.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2017
валюта курс
EUR 2.2143
USD 1.9413
RUB 3.2705
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2143 +0.0055
USD 1.9413 +0.0077
RUB 3.2705 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2120 2.2180
USD 1.9370 1.9420
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 67.4700 68.0500
USD/RUB 59.1000 59.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте