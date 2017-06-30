Совет Министров Республики Беларусь 27 июня 2017 года принял постановление № 483, в соответствии с которым утверждено Примерное положение о попечительском (наблюдательном) совете федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта.

Согласно документу, совет представляет собой постоянно действующий наблюдательный и консультативно-совещательный орган. Он создается в целях совершенствования работы федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта (далее – федерация (союз, ассоциация) по следующим направлениям: развитие соответствующего вида (видов) спорта; оказание содействия в обеспечении ее деятельности; реализация уставных целей и задач.

Кроме того, правовым актом определены следующие задачи совета:

содействие федерации (союзу, ассоциации) – в обеспечении развития вида (видов) спорта, разработке приоритетных направлений деятельности, в реализации целевых программ и проектов, в развитии и укреплении материально-технической базы федерации (союза, ассоциации), в привлечении денежных средств для обеспечения деятельности федерации (союза, ассоциации) и осуществлении контроля за их использованием, в обеспечении подготовки и участия белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях;

обеспечение взаимодействия государственных органов, иных организаций и федерации (союза, ассоциации) по вопросам развития вида (видов) спорта;

обеспечение выполнения решений совета и совместных заседаний коллегии государственного органа, исполнительного органа иной организации и совета и др.

В состав совета входят по должности руководители (заместители руководителей) государственных органов и иных организаций (в соответствии с приложением к данному постановлению), руководители (заместители руководителей) федераций (союзов, ассоциаций), а также иные лица. Численный состав совета определяется высшим органом федерации (союза, ассоциации).

В соответствии с документом, члены совета выполняют свои функции на безвозмездной основе.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, постановление вступает в силу со дня его принятия.