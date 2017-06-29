ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ-НАРКОМАНОВ
13:03 30.06.2017

С 1 июля вступает в силу постановление Совета министров от 27 июня 2017 года № 487 «Об утверждении Положения о порядке комплексной реабилитации несовершеннолетних, потребление которыми наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива установлены в соответствии с законодательством».

Согласно документу, комплексная реабилитация включает начальный, развернутый и завершающий этапы.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, начальный этап в отношении несовершеннолетних начинается с момента утверждения председателем комиссии по делам несовершеннолетних первичной индивидуальной реабилитационной программы. Данный этап продолжается в течение одного года и может быть прекращен по решению комиссии по делам несовершеннолетних при наличии следующих оснований:

истечение срока (один год);

постановление судом приговора с применением принудительных мер воспитательного характера в виде помещения несовершеннолетнего в специальное лечебно-воспитательное учреждение либо принятие судом решения о помещении его в специальное лечебно-воспитательное учреждение;

достижение несовершеннолетним возраста восемнадцати лет;

избрание в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу;

осуждение несовершеннолетнего к наказанию в виде ареста или лишения свободы;

в случае смерти несовершеннолетнего;

объявление несовершеннолетнего умершим либо признание его безвестно отсутствующим в определенном законодательством порядке.

Начало развернутого этапа комплексной реабилитации происходит с момента утверждения руководителем специального лечебно-воспитательного учреждения основной индивидуальной реабилитационной программы. Этап прекращается при:

выпуске несовершеннолетнего из специального лечебно-воспитательного учреждения;

наличии оснований, предусмотренных для начального этапа (кроме первого пункта).

После выпуска несовершеннолетнего из специального лечебно-воспитательного учреждения и утверждения председателем комиссии по делам несовершеннолетних завершающей индивидуальной реабилитационной программы начинается завершающий этап. Он продолжается в течение одного года и также прекращается по решению комиссии по делам несовершеннолетних при наличии оснований, предусмотренных для начального этапа.

В случае перемены места жительства несовершеннолетнего, в отношении которого проводится комплексная реабилитация, комиссия по делам несовершеннолетних (не позднее трех рабочих дней с момента поступления соответствующей информации) направляет копию индивидуальной реабилитационной программы (первичной, основной, завершающей) и результаты ее реализации в комиссию по делам несовершеннолетних по новому месту жительства.

Индивидуальные реабилитационные программы (первичная, основная и завершающая) являются обязательными для исполнения законными представителями (законным представителем) несовершеннолетнего, заинтересованными органами, учреждениями и организациями, являющимися ответственными исполнителями их мероприятий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2017
валюта курс
EUR 2.2088
USD 1.9336
RUB 3.2737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2088 +0.0101
USD 1.9336 -0.0007
RUB 3.2737 +0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2120 2.2180
USD 1.9370 1.9420
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 67.4700 68.0500
USD/RUB 59.1000 59.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте