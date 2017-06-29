Распоряжением премьер-министра Беларуси №234р от 28 июня 2017 года создана межведомственная группа для координации осуществления постоянного мониторинга ситуации на местах по выполнению декрета №18 от 24 ноября 2006 г. «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителем межведомственной группы назначена заместитель министра образования Раиса Сидоренко.

Согласно распоряжению, межведомственной группе до 1 августа 2017 г. необходимо определить порядок осуществления мониторинга облисполкомами и Минским горисполкомом, обеспечивающими в соответствии с пунктом 28 декрета №18 от 24 ноября 2006 г. контроль над его выполнением. Также необходимо ежегодно до 5 февраля представлять в установленном порядке в Совет министров информацию о результатах мониторинга с внесением при необходимости предложений о совершенствовании механизма защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено ежегодно до 1 июля и до 1 декабря представлять в Министерство образования информацию о результатах мониторинга для рассмотрения на заседании межведомственной группы с внесением предложений о совершенствовании механизма защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях с учетом практики применения декрета №18 от 24 ноября 2006 г. Кроме того, необходимо обеспечивать оперативное принятие мер по устранению недостатков, выявляемых в ходе мониторинга.

Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко.