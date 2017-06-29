ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ КООРДИНАЦИИ МОНИТОРИНГА СИТУАЦИИ НА МЕСТАХ ПО ГОСЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ
11:55 30.06.2017

Распоряжением премьер-министра Беларуси №234р от 28 июня 2017 года создана межведомственная группа для координации осуществления постоянного мониторинга ситуации на местах по выполнению декрета №18 от 24 ноября 2006 г. «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководителем межведомственной группы назначена заместитель министра образования Раиса Сидоренко.

Согласно распоряжению, межведомственной группе до 1 августа 2017 г. необходимо определить порядок осуществления мониторинга облисполкомами и Минским горисполкомом, обеспечивающими в соответствии с пунктом 28 декрета №18 от 24 ноября 2006 г. контроль над его выполнением. Также необходимо ежегодно до 5 февраля представлять в установленном порядке в Совет министров информацию о результатах мониторинга с внесением при необходимости предложений о совершенствовании механизма защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено ежегодно до 1 июля и до 1 декабря представлять в Министерство образования информацию о результатах мониторинга для рассмотрения на заседании межведомственной группы с внесением предложений о совершенствовании механизма защиты прав и законных интересов детей в неблагополучных семьях с учетом практики применения декрета №18 от 24 ноября 2006 г. Кроме того, необходимо обеспечивать оперативное принятие мер по устранению недостатков, выявляемых в ходе мониторинга.

Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2017
валюта курс
EUR 2.2088
USD 1.9336
RUB 3.2737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2088 +0.0101
USD 1.9336 -0.0007
RUB 3.2737 +0.0252
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2120 2.2180
USD 1.9370 1.9420
RUB 3.2600 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 67.4700 68.0500
USD/RUB 59.1000 59.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте