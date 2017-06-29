В Беларуси с 1 июля 2017 года вступают в силу поправки в законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике Беларусь» по вопросам защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, с этой даты запрещается распространение на территории Беларуси продукции средств массовой информации, в том числе продукции иностранных средств массовой информации, а также печатных изданий, в том числе, выпущенных за пределами территории Беларуси, без знака возрастной категории.

Законами определены виды продукции средств массовой информации и виды печатных изданий, распространение которых допускается без присвоения знака возрастной категории.

К ним относятся:

в сфере массовой информации: теле- и радиопередачи, транслируемые в прямом эфире; теле- и радиопередачи информационно-аналитического, информационного, культурно-просветительного, спортивного и духовно-просветительного характера; иностранные теле- и радиопрограммы, распространяемые на территории Беларуси без изменения формы или содержания; печатные СМИ, специализирующиеся на распространении информации общеполитического, научного, производственно-практического, нормативного производственно-практического, массово-политического, официального, духовно-просветительного, справочного, культурно-просветительного, реферативного и статистического характера; информационные сообщения и (или) материалы, распространяемые через глобальную компьютерную сеть Интернет;

в сфере печатных изданий: ведомственные печатные издания; печатные издания, имеющие значительную историческую, художественную и (или) иную ценность для общества; печатные издания официального, научного, производственно-практического, массово-политического, информационного, духовно-просветительного и рекламного характера, а также учебные издания, официально утвержденные или допущенные в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования.

Кроме того, не подлежат маркировке печатные СМИ и печатные издания, выпущенные в свет до 1 июля 2017 года.

Маркировку продукции СМИ и печатных изданий, произведенных в Беларуси, обязаны осуществлять соответственно юридические лица, на которые возложены функции редакции СМИ и издатели печатных изданий.

Для распространения на территории республики продукции иностранных печатных СМИ, а также печатных изданий, выпущенных за пределами Беларуси, не имеющих знака возрастной категории, распространители данной продукции вправе самостоятельно присвоить ей такой знак.

Информационной продукции присваиваются такие знаки возрастной категории, как:

0+ – без возрастных ограничений (универсальная);

6+ – предназначена для лиц, достигших 6 лет;

12+ – предназначена для лиц, достигших 12 лет;

16+ – предназначена для лиц, достигших 16 лет;

18+ – предназначена для лиц, достигших 18 лет.

Порядок присвоения знака возрастной категории и критерии определения возрастной категории детей, среди которых допускается распространение информационной продукции, определяются постановлением Совета министров Беларуси №871 от 25 октября 2016 г.

Для информационных ресурсов, размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет, законодательством предусмотрен добровольный порядок их маркировки. Если владельцем информационного ресурса будет принято решение промаркировать свой интернет-сайт, то знак возрастной категории должен быть размещен на главной странице Интернет-сайта или в ином удобном для обозрения месте, быть отчетливо различимым и ясно видимым. При этом он должен соответствовать самой старшей возрастной категории информационного сообщения и (или) материала, распространяемого на данном информационном ресурсе.

Технические ограничения в виде административных, организационных мер, программно-аппаратных и программных средств, позволяющих не допускать распространения среди детей такой информации, обязаны применять собственники компьютерных клубов, интернет-кафе, иных мест, в которых обеспечивается коллективный доступ пользователей к глобальной компьютерной сети Интернет, учреждения образования.

Кроме того, обеспечение защиты детей от информации может быть реализовано и родителями (опекунами, попечителями) посредством заключения с поставщиками интернет-услуг договора на оказание услуг по ограничению доступа к информации в глобальной компьютерной сети Интернет либо путем применения организационных мер, программно-аппаратных и программных средств.

Законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республики Беларусь» также дополнены нормами, предусматривающими ответственность за несоблюдение требований по маркировке продукции, в виде письменного предупреждения для редакций СМИ и распространителей продукции иностранных СМИ, и в виде приостановления действия свидетельства о государственной регистрации – для издателей и распространителей печатных изданий.

В целях координации деятельности, направленной на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, одновременно со вступлением в силу перечисленных новаций начнет свою работу Общественно-консультативный совет по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, возглавляемый министром информации Лилией Ананич.