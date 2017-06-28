Постановлениями Государственного комитета по стандартизации (Госстандарта) № 31 от 26 апреля 2017 года и № 41 от 26 мая 2017 года утверждены правила ведения реестров национальных систем подтверждения соответствия и аккредитации

Так, постановление Госстандарта от 26 апреля 2017 № 31 «Об утверждении Правил ведения реестра Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь» определяет порядок ведения реестра Национальной системы подтверждения соответствия (Реестр НСПС) и устанавливает правовые, организационные и технические требования к обеспечению его ведения.

Реестр НСПС является государственным информационным ресурсом и ведется в целях регистрации сертификатов соответствия, сертификатов компетентности, деклараций о соответствии; осуществления учета данных, содержащихся в перечисленных документах, и данных о внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, выдаче дубликатов; обеспечения в установленном порядке потребителей, изготовителей, продавцов (поставщиков), республиканских органов государственного управления, других организаций, в том числе органов международных, региональных и национальных систем подтверждения соответствия (сертификации), информацией о результатах работ по сертификации и регистрации деклараций о соответствии.

Организацией, осуществляющей техническое сопровождение ведения Реестра НСПС, определен Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Постановление Госстандарта от 26 мая 2017 № 41 «Об утверждении Правил ведения реестра Национальной системы аккредитации Республики Беларусь» определяет порядок ведения реестра Национальной системы аккредитации (Реестр НСА) и устанавливает правовые, организационные и технические требования к обеспечению его ведения.

Реестр НСА является государственным информационным ресурсом и ведется с целью предоставления информации о результатах работ по аккредитации и об аккредитованных субъектах, а также о действительном (актуальном) статусе (действует, действие приостановлено, возобновлено, отменено) аттестатов аккредитации, информация о которых включена в Реестр НСА.

Ведение Реестра НСА осуществляется Белорусским государственным центром аккредитации (БГЦА).

Указанные постановления Госстандарта подготовлены в рамках реализации нового Закона Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия», учитывают правоприменительную практику в данной области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, постановления вступают в силу с 30 июля 2017 года.