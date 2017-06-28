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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ПОРЯДОК И СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
11:16 29.06.2017
Постановлением Совета министров 485 от 27.06.2017 г. № утверждены Положения о порядке предварительного отбора кандидатов в народные заседатели и о порядке и сроках формирования списков народных заседателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, кандидаты должны соответствовать требованиям, установленным Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей и иными законодательными актами.
Предварительный отбор кандидатов в народные заседатели судов общей юрисдикции осуществляется соответствующим районным (городским), областным (Минским городским) исполнительным комитетом, в народные заседатели Верховного суда - Минским городским исполнительным комитетом.
Предварительный отбор указанных кандидатов осуществляется с учетом требований части одиннадцатой статьи 118 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей из лиц: предложенных трудовыми коллективами и общественными объединениями; определенных путем случайной выборки из списков граждан Республики Беларусь, имеющих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об отзыве депутата.
Кандидаты в народные заседатели выдвигаются трудовыми коллективами на общих собраниях трудовых коллективов, созываемых профсоюзными комитетами (при их наличии) и (или) администрацией организации, и высшими органами общественных объединений.
Общие собрания трудовых коллективов, высшие органы общественных объединений принимают решения о выдвижении кандидатов в народные заседатели и заносятся в протокол, который направляется непосредственно в исполнительный комитет, на территории которого зарегистрированы организация, общественное объединение.
Протокол рассматривается исполнительным комитетом в течение десяти календарных дней со дня его поступления. По результатам их рассмотрения, а также случайной выборки в соответствии с настоящим Положением исполнительным комитетом формируется список народных заседателей.
Подбор кандидатов и составление списков народных заседателей осуществляются сроком на пять лет.
Количество народных заседателей устанавливается в соответствии с частью первой статьи 118 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей.
Включение граждан Беларуси в списки народных заседателей производится с их согласия.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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