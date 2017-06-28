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В БЕЛАРУСИ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА СЕЛЕ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ
10:01 29.06.2017
Александр Лукашенко 28 июня подписал указ № 227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на стимулирование предпринимательской активности, создание рабочих мест, обеспечение качества и доступности бытовых услуг в сельской местности.
Указом предусматривается возможность предоставления в 2017 году государственной поддержки в виде выделения из местных бюджетов субсидий (возмещения затрат) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на цели, связанные с оказанием бытовых услуг в сельской местности в рамках государственных программ.
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