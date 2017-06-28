ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНЫХ СДЕЛОК С ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
17:19 28.06.2017

Постановлением Министерства финансов Беларуси №16 от 6 июня 2017 г. утверждена Инструкция о порядке совершения маржинальных сделок с эмиссионными ценными бумагами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, постановление разработано в целях внедрения на рынке ценных бумаг нового вида сделок, расширения номенклатуры возможностей и операций с ценными бумагами, повышения ликвидности финансовых инструментов, развития фондового рынка Беларуси.

Постановлением устанавливается порядок предоставления брокером клиенту взаем денежных средств и (или) ценных бумаг для совершения сделок с ценными бумагами при условии предоставления клиентом в залог ценных бумаг, принадлежащих клиенту и (или) приобретаемых брокером для клиента по маржинальным сделкам. Маржинальными сделками признаются сделки, совершаемые с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных брокером взаем.

С целью минимизации рисков неисполнения обязательств по предоставленным займам по маржинальным сделкам, создания прозрачной, надежной и регулируемой системы проведения операций по маржинальным сделкам постановлением установлено, что указанные сделки осуществляются в торговой системе фондовой биржи. Учитывая, что маржинальные сделки совершаются за счет заемных средств, а обеспечением обязательств по возврату займа выступают ценные бумаги, передаваемые в залог, Постановлением устанавливается, что предметом маржинальной сделки, займа, предметом залога могут быть только наиболее ликвидные и надежные ценные бумаги – государственные облигации, облигации, прошедшие листинг на фондовой бирже.

Постановление предусматривает встраивание порядка совершения и оформления маржинальных сделок в действующую систему договорных отношений между брокером и его клиентом, что позволит минимизировать транзакционные издержки брокеров и их клиентов по совершению маржинальных сделок, предоставлению займов, оформлению условий залога ценных бумаг, изначально сформировать порядок документооборота без увеличения его объема.

Постановление вступает в силу с 28 декабря 2017 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2017
валюта курс
EUR 2.1987
USD 1.9343
RUB 3.2485
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2017
валюта курс +/-
EUR 2.1987 +0.0448
USD 1.9343 +0.0094
RUB 3.2485 -0.0186
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.1930 2.0000
USD 1.9330 1.9370
RUB 3.2500 3.2550
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1380
EUR/RUB 67.2000 67.9000
USD/RUB 59.4000 59.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте