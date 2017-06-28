Постановлением Министерства финансов Беларуси №16 от 6 июня 2017 г. утверждена Инструкция о порядке совершения маржинальных сделок с эмиссионными ценными бумагами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, постановление разработано в целях внедрения на рынке ценных бумаг нового вида сделок, расширения номенклатуры возможностей и операций с ценными бумагами, повышения ликвидности финансовых инструментов, развития фондового рынка Беларуси.

Постановлением устанавливается порядок предоставления брокером клиенту взаем денежных средств и (или) ценных бумаг для совершения сделок с ценными бумагами при условии предоставления клиентом в залог ценных бумаг, принадлежащих клиенту и (или) приобретаемых брокером для клиента по маржинальным сделкам. Маржинальными сделками признаются сделки, совершаемые с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных брокером взаем.

С целью минимизации рисков неисполнения обязательств по предоставленным займам по маржинальным сделкам, создания прозрачной, надежной и регулируемой системы проведения операций по маржинальным сделкам постановлением установлено, что указанные сделки осуществляются в торговой системе фондовой биржи. Учитывая, что маржинальные сделки совершаются за счет заемных средств, а обеспечением обязательств по возврату займа выступают ценные бумаги, передаваемые в залог, Постановлением устанавливается, что предметом маржинальной сделки, займа, предметом залога могут быть только наиболее ликвидные и надежные ценные бумаги – государственные облигации, облигации, прошедшие листинг на фондовой бирже.

Постановление предусматривает встраивание порядка совершения и оформления маржинальных сделок в действующую систему договорных отношений между брокером и его клиентом, что позволит минимизировать транзакционные издержки брокеров и их клиентов по совершению маржинальных сделок, предоставлению займов, оформлению условий залога ценных бумаг, изначально сформировать порядок документооборота без увеличения его объема.

Постановление вступает в силу с 28 декабря 2017 года.