28 июня вступает в силу указ №221 от 23 июня 2017 г., которым внесены изменения и дополнения в указ №178 от 27 марта 2008 г. «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, указ принят в целях реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которой предусмотрен ряд мер по поэтапной либерализации валютных отношений.

Указом №221 увеличены сроки завершения внешнеторговых операций при экспорте с 90 до 180 дней с даты отгрузки товаров (оказания услуг, выполнения работ), при импорте – с 60 до 90 дней с даты проведения платежа. При выполнении строительных работ за пределами Беларуси – не позднее даты завершения нормативного срока строительства объекта.

Кроме того, расширен перечень внешнеторговых операций, на которые не распространяется действие указа №178 от 27 марта 2008 г. «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций». Так, завершение внешнеторговых операций, проводимых операторами сотовой связи при оказании услуг роуминга, ГО «Белорусская железная дорога» при взаиморасчетах с организациями железнодорожного транспорта – нерезидентами, будет осуществляться в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами договоров.

Предусмотрены дополнительные случаи, когда оплата при импорте может осуществляться не со счета импортера. К таким случаям отнесены платежи с использованием кредитов белорусских банков, выданных импортерам, а также кредитов, выданных правительству Беларуси, либо под его гарантии, ссуд, займов, средств международной технической помощи.

Резидентам также предоставлена возможность завершить внешнеторговую операцию, если задолженность признана безнадежной к взысканию, но не ранее чем через три года с даты ее образования.

Рассмотрение обращений о продлении сроков завершения внешнеторговых операций, начатых с даты вступления в силу указа №221, то есть с 28 июня 2017 г., будет осуществляться Национальным банком с учетом изменений, принятых указом №221. Рассмотрение обращений о продлении сроков завершения внешнеторговых операций, начатых до вступления в силу указа №221, осуществляется на прежних условиях.