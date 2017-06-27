Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей», который 26 июня рассматривался в Палате представителей в первом чтении, оставил без изменений норму, согласно которой производитель может выбирать, на каком языке указывать информацию о товаре или услуге: белорусском или русском.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, ранее этот вопрос бурно обсуждался в обществе и на круглом столе с участием руководителей предприятий и представителей профильных министерств, который прошел в Палате представителей 15 февраля.

Как пояснила член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Наталия Жибуль, при подготовке законопроекта депутаты руководствовались позицией тех белорусских производителей, которые утверждают: законодательно закрепленное требование указывать информацию о товарах, услугах и на белорусском, и на русском языках повлечет существенное удорожание этих товаров и услуг.

Прошедший первое чтение законопроект направлен на совершенствование положений действующего Закона «О защите прав потребителей» с учетом результатов практической реализации.

Так, в нем уточняются права потребителя в части предъявления требований по возврату денежных средств и иному возмещению, закрепляются условия обеспечения защиты прав потребителей услуг, оказываемых банками, небанковскими кредитными организациями при осуществлении банковских операций, корректируется перечень информации, которую изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан предоставить потребителю, а также требования к размеру шрифта, используемого в описании товара, работ или услуг, уточняются обязанности продавца (исполнителя), в том числе по обеспечению возможности осуществления расчетов в наличной и безналичной форме за товары, работу, услуги.

Расширяется понятийный аппарат за счет корректировки определения термина «документ, подтверждающий факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги)» – подтверждением оплаты отныне является карт-чек при безналичной оплате через инфокиоски, терминалы самообслуживания, банкоматы, интернет-банкинг, SMS-банкинг и т.п. Также вводятся новые понятия «объект обслуживания», уточняются понятия «качество товара», «продавец», «изготовитель», «исполнитель», «ремонтная организация» и «представитель».

Также законопроект закрепляет обязанность изготовителя (продавца, поставщика, представителя, исполнителя) предоставлять потребителям сведения о классах энергоэффективности товаров, стране происхождения, иные сведения в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза и ЕАЭС, которые ранее продавцы, поставщики и прочие предоставляли добровольно.

Проект Закона закрепляет право потребителя на выбор наличной или безналичной формы оплаты, устанавливается обязанность продавца возвращать денежные средства потребителю в той же форме, в какой была произведена оплата. Со вступлением в силу документа при возврате денег за покупку с покупателя нельзя больше будет требовать документ, удостоверяющий личность. Вводится запрет на установление различных цен (тарифов) в отношении одного вида товаров в зависимости от наличной или безналичной формы оплаты.

Кроме того, в законопроекте уточняется сфера полномочий Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое наделяется правом координировать деятельность республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству, местных исполнительных и распорядительных органов в области защиты прав потребителей, разъяснять вопросы применения законодательства о защите прав потребителей.