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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
13:50 26.06.2017
Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило порядок индексации цен на природный газ и тарифов на электрическую и тепловую энергию. Соответствующее постановление МАРТ №26 от 19 мая 2017 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, индексация цен на природный газ, отпускаемый открытым акционерным обществом «Газпром трансгаз Беларусь», газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляется по формуле:
Цн=Цб×Кн/Кб,
где Цн – цена на природный газ, подлежащая применению на день оформления платежных документов и день оплаты потребителем за потребленный природный газ;
Цб – цена на природный газ, установленная МАРТ;
Кн – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Национальным банком Беларуси, на день оформления платежных документов и день платы потребителем за потребленный природный газ;
Кб – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Нацбанком, на дату установления цены на природный газ МАРТ.
Индексация тарифов на электрическую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляется по формуле:
Тн=Тб×(0,24+0,76×Кн/Кб),
где Тн – тариф на электрическую энергию, подлежащий применению на день оформления платежных документов и день оплаты потребителем за потребленную электрическую энергию;
Тб – тариф на электрическую энергию, установленный МАРТ;
Кн – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Нацбанком, на день оформления платежных документов и день платы за потребленную электрическую энергию;
Кб – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Нацбанком, на дату установления тарифа на электрическую энергию МАРТ.
Индексация тарифов на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляется по формуле:
Тн=Тб×(0,05+0,95×Кн/Кб),
где Тн – тариф на тепловую энергию, подлежащий применению на день оформления платежных документов и день оплаты потребителем за потребленную тепловую энергию;
Тб – тариф на тепловую энергию, установленный МАРТ;
Кн – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Нацбанком Беларуси, на день оформления платежных документов и день платы за потребленную тепловую энергию;
Кб – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, установленного Нацбанком, на дату установления тарифа на тепловую энергию МАРТ.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г.
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