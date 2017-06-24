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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧЕНЫ СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
09:41 26.06.2017

Александр Лукашенко 23 июня подписал указ № 221, в соответствии с которым внесены изменения в указ от 27 марта 2008 г. №178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом увеличены сроки завершения внешнеторговых операций, при экспорте - с 90 до 180 дней с даты отгрузки товаров (оказания услуг), импорте - с 60 до 90 дней с даты проведения платежа, а при выполнении (оказании) строительных работ (услуг) за рубежом - не позднее даты завершения нормативного срока строительства объекта.

Указ также снимает некоторые барьеры, которые потеряли актуальность и сдерживают рост внешней торговли. Так, не устанавливаются сроки для расчетов между операторами сотовой связи при оказании услуг роуминга, а также при проведении расчетов ГО "Белорусская железная дорога" с железнодорожными администрациями иных стран. Предоставляется возможность завершить внешнеторговую операцию, если задолженность признана безнадежной к взысканию, но не ранее чем через три года с даты ее образования.

Кроме того, расширяется перечень случаев, когда оплата импорта может осуществляться за счет кредитов, выданных правительству либо под его гарантии, а также за счет средств международной технической помощи.

Указ направлен на раскрепощение деловой инициативы, повышение конкурентоспособности экспорта, планомерное упрощение условий хозяйствования предприятий.
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