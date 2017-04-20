ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
18:27 20.04.2017

Постановлением Министерства образования № 31 от 31 марта 2017 г. внесены изменения и дополнения в Положение о приемной комиссии учреждения высшего образования, утвержденное постановлением от 23 марта 2006 г. № 23.

Так, документом уточняются функции приемной комиссии – в рамках своей компетенции она также обеспечивает:

организацию и проведение собеседования для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание, в случае предоставления ими документов, подтверждающих их проживание и обучение на вышеуказанных территориях, поступающих в учреждения высшего образования при наличии вакантных мест, установленных планами приема;

организацию приема заявлений о допуске к собеседованию у абитуриентов, прошедших обучение в профильных классах педагогической и поступающих на педагогические специальности, и выдачу выписки из протокола заседания комиссии по проведению собеседования с указанными лицами.

Также определено, что в случае проведения общего конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету) в заявлении, поданном в приемную комиссию, перечисляются все специальности группы специальностей. При автоматизированном зачислении перечисляются все специальности группы специальности (группы факультетов, факультета) в порядке приоритетности, установленной абитуриентом.

Окончательное информирование абитуриентов о ходе приема документов осуществляется не позднее 12.00 в день, следующий за последним днем приема документов.

Кроме того, документом уточнены функции председателя приемной комиссии, порядок регистрации документов абитуриентов, отдельные вопросы проведения вступительных по дисциплинам «Творчество» и «Физическая культура и спорт».

Как сообщает Национальный центр правовой информации, постановление вступает в силу 22 апреля 2017 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2017
валюта курс
EUR 2.0208
USD 1.8826
RUB 3.3332
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0208 +0.0046
USD 1.8826 +0.0027
RUB 3.3332 -0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0120 2.0180
USD 1.8780 1.8830
RUB 3.3150 3.3400
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0740
EUR/RUB 60.5000 60.9300
USD/RUB 56.4000 56.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте