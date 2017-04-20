Александр Лукашенко подписал указ №128 от 20 апреля 2017 года, которым откорректирован генеральный план Могилева на период до 2025 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, изменения в документ внесены с учетом элементов обустройства города, согласованных во время рабочей поездки главы государства в Витебскую и Могилевскую области 14 ноября 2016 года.

Генплан Могилева разработан на основании архитектурно-планировочной концепции застройки микрорайонов, специфики социально-экономического развития города, современного состояния его функциональных зон и планировочной структуры, использования прилегающих к городу территорий и основных транспортных магистралей.

В границах Могилева планируется завершить застройку ряда жилых районов, включая Казимировку, Спутник, Солнечный, а также в границах улиц Криулина – Турова, Стасова – Гришина и других.

В застроенной части города предусматривается завершение формирования районов усадебного строительства Гребенево, Дары, Дачный, Городщина, Сараканайск, по проспекту Шмидта, в квартале улиц Аграрной – Слепокурова, а также размещение объектов социальной инфраструктуры преимущественно в районах нового строительства.

Предусмотрена комплексная реконструкция жилых территорий, в том числе осуществление сноса ветхого жилья, выноса и переноса вредных предприятий в отдельные перспективные промзоны, проведение мероприятий по восстановлению исторической застройки города и другое.

Реализация мероприятий, предусмотренных генеральным планом, позволит применять обоснованные планировочные решения по территориальному развитию города, рациональному зонированию его территорий для нужд городского строительства, повысить качество жизни населения за счет возведения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.