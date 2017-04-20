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ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОССТАНДАРТА О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
12:42 20.04.2017
Подготовлен проект постановления Госстандарта о порядке создания и деятельности технических комитетов по стандартизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Госстандарта, данный проект разработан в целях выполнения плана мероприятий по реализации Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».
Проект постановления Госстандарта «Об утверждении Положения о порядке создания и деятельности технических комитетов по стандартизации» размещен для ознакомления на сайте в разделе «Проекты НПА».
Предложения и замечания по нему можно направлять в комитет до 25 апреля 2017 г.
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