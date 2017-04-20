Подготовлен проект постановления Госстандарта о порядке создания и деятельности технических комитетов по стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба Госстандарта, данный проект разработан в целях выполнения плана мероприятий по реализации Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

Проект постановления Госстандарта «Об утверждении Положения о порядке создания и деятельности технических комитетов по стандартизации» размещен для ознакомления на сайте в разделе «Проекты НПА».

Предложения и замечания по нему можно направлять в комитет до 25 апреля 2017 г.