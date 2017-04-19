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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПУСТУЮЩИХ И ВЕТХИХ ДОМОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
16:04 19.04.2017
В настоящее время государственными органами ведется работа по корректировке норм указа от 23 февраля 2012 г. №100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности».
В целях всестороннего рассмотрения актуальных вопросов практического применения указанного нормативного правового акта состоится круглый стол с участием широкого круга заинтересованных, в том числе представителей местных исполнительных и распорядительных органов, судей и прокурорских работников. В связи с этим Национальным центром правовой информации Республики Беларусь до 26 апреля 2017 года осуществляется сбор предложений и информации по проблемным вопросам, связанным с применением указа №100.
Граждане и субъекты хозяйствования могут направлять свои предложения и замечания на страницу с обратной связью.
Кроме того, на Правовом форуме Беларуси для обсуждения корректировки норм указа №100 создана специальная тема. При этом для комментариев регистрация на форуме не требуется.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены в рамках круглого стола и переданы разработчикам проекта указа.
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