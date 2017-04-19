Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь выносит на общественное обсуждение предложения по внесению изменений и дополнений в законодательные акты, регулирующие деятельность в сфере игорного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, замечания и предложения необходимо направлять в Министерство по налогам и сборам до 26 апреля 2017 года (включительно) на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение предложений».

Ознакомиться с предложениями по внесению изменений и дополнений в законодательные акты, регулирующие деятельность в сфере игорного бизнеса, можно на сайте министерства.