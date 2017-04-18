Проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» призван кардинальным образом изменить сложившуюся систему отношений между государством и бизнесом. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.

«Теперь государство будет минимальным образом вмешиваться в работу субъектов хозяйствования. Бизнес будет сам себя регулировать», – сказал В. Мицкевич в интервью Национальному правовому интернет-порталу.

По его словам, в проекте предусмотрен ряд механизмов по их выполнению. Так, в нем появится уведомительный порядок начала осуществления наиболее распространенных видов деятельности.

«Пусть предприниматель направляет в местные органы власти одно единственное уведомление, и – все! – на следующий день он вправе начинать работать. Хочет, пускай кафе открывает, хочет, пусть книгами торгует, а хочет, ну не знаю, пусть мебель выпускает. Никаких препятствий для его работы нет. Человеку больше не нужно бегать по органам, собирать всякие справки и бумажки», – пояснил замглавы Администрации.

В то же время, направляя такое уведомление, субъект гарантирует, что будет соблюдать законодательство, работать честно. Не государство, а он сам должен контролировать свою работу. Обеспечивать ее безопасность.

В проекте декрета заложен минимальный перечень пожарных, санитарных и природоохранных требований к содержанию и эксплуатации зданий и объектов, принадлежащих бизнесу.

Он отметил, что именно заложенные в проекте декрета общие требования будут обязательны для соблюдения. Другие нормы и правила будут носить рекомендательный характер и могут применяться исключительно по усмотрению субъекта хозяйствования.

«Мы попытались максимально упразднить имеющиеся сегодня административные барьеры на пути развития бизнеса. Так, мы отменили необходимость согласования режима работы магазинов и объектов общепита с исполкомами. Разрешили оказывать услуги по ремонту автомобилей в собственных гаражах граждан. В сфере транспортной деятельности отказались от оформления путевых листов. Упростили многие требования при осуществлении строительства. К примеру, предусмотрели возможность введения объекта строительства в эксплуатацию по принципу «одного окна», – заявил В. Мицкевич.

Упрощение налогового режима является важным фактором для развития бизнеса. Было принято решение заложить в проекте декрета порученческие нормы.

«Например, будут проработаны вопросы о снижении налогов для субъектов хозяйствования, которые только открыли предприятия и создали новые рабочие места. Предполагается также закрепить возможность уплаты налогов в иностранной валюте для лиц, находящихся или осуществляющих свою деятельность за пределами страны. Скорее всего, все эти вопросы будут разрешены в рамках подготовки планового законопроекта по корректировке Налогового кодекса», – сказал В. Мицкевич.

Определенные меры по снижению налогового бремени на бизнес предусмотрены и в самом проекте декрета. В частности, предлагается передать Межведомственной комиссии по освобождению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий права на принятие решений о предоставлении бизнесу отсрочки и рассрочки по уплате налоговых платежей.

Проект указа «О налоговом консультировании» направлен на внедрение института налоговых консультантов в качестве профессиональных посредников между бизнесом и налоговыми органами. Своевременное обращение к налоговым посредникам позволяет бизнесу снизить риски совершения ошибок при налогообложении, а значит, и минимизировать возможные штрафы за их совершение.

Рабочей группой подготовлен также законопроект, направленный на комплексную либерализацию законодательства об административной ответственности. Для решения проблемы привлечения бизнеса к ответственности за незначительные нарушения конкретизируется понятие «малозначительное деяние». Под ним теперь будет пониматься деяние, которое не причинило имущественного вреда правам и законным интересам граждан и государства либо если такой вред составляет менее 40 базовых величин.

С учетом предусмотренного законопроектом подхода «малозначительное деяние» не будет больше даже рассматриваться в качестве правонарушения.

В целях недопустимости применения излишне суровых мер воздействия ряд статей Кодекса об административных правонарушениях дополняются возможностью применения такого взыскания, как предупреждение.

Предлагается также снизить размеры имущественных взысканий за совершение ряда правонарушений экономического характера.