ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.04.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК СОБЕСЕДОВАНИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ НА ПЕДСПЕЦИАЛЬНОСТИ
11:48 18.04.2017

Постановлением Министерства образования № 22 от 16 марта 2017 г. утверждена Инструкция о порядке проведения собеседования с абитуриентами из числа лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования, при поступлении на педагогические специальности высшего образования I ступени.

Согласно документу, собеседование проводится для выявления личностных, деловых качеств, способностей и мотивации абитуриентов к получению образования по педагогическим специальностям.

К собеседованию допускаются абитуриенты, имеющие в документе об образовании отметки не ниже 7 (семи) баллов по всем учебным предметам, отметки не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных вступительных испытаний (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили). При этом абитуриент, проходящий собеседование, участвует в конкурсе, который по решению приемной комиссии учреждения высшего образования (УВО) может проводиться по факультету, группе факультетов, специальности, группе специальностей.

Задания (вопросы) для проведения собеседования составляются комиссией в соответствии с учебной программой факультативного занятия «Введение в педагогическую профессию. X–XI классы». Собеседование проводится в устной форме.

Решение о прохождении (непрохождении) абитуриентом собеседования принимается простым большинством голосов членов комиссии при участии в заседании комиссии не менее двух третей ее состава.

Абитуриенту, прошедшему собеседование, по его запросу, поданному в приемную комиссию УВО до конца календарного года, в котором проводилось собеседование, выдается выписка из протокола заседания комиссии, являющаяся действительной при предъявлении абитуриентом в иное УВО.

В случае несогласия с результатом собеседования абитуриент может подать апелляция на имя председателя комиссии в день проведения собеседования. Апелляция подлежит рассмотрению комиссией в день ее подачи.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, постановление вступает в силу 19 апреля 2017 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2017
валюта курс
EUR 2.0008
USD 1.8797
RUB 3.3536
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0008 -0.0006
USD 1.8797 -0.0028
RUB 3.3536 +0.0073
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 1.9950 2.0020
USD 1.9740 1.8800
RUB 3.3400 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 18.04.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 59.4600 59.9500
USD/EUR 1.0620 1.0680
USD/RUB 55.8000 56.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте