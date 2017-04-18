Постановлением Министерства образования № 22 от 16 марта 2017 г. утверждена Инструкция о порядке проведения собеседования с абитуриентами из числа лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования, при поступлении на педагогические специальности высшего образования I ступени.

Согласно документу, собеседование проводится для выявления личностных, деловых качеств, способностей и мотивации абитуриентов к получению образования по педагогическим специальностям.

К собеседованию допускаются абитуриенты, имеющие в документе об образовании отметки не ниже 7 (семи) баллов по всем учебным предметам, отметки не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных вступительных испытаний (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили). При этом абитуриент, проходящий собеседование, участвует в конкурсе, который по решению приемной комиссии учреждения высшего образования (УВО) может проводиться по факультету, группе факультетов, специальности, группе специальностей.

Задания (вопросы) для проведения собеседования составляются комиссией в соответствии с учебной программой факультативного занятия «Введение в педагогическую профессию. X–XI классы». Собеседование проводится в устной форме.

Решение о прохождении (непрохождении) абитуриентом собеседования принимается простым большинством голосов членов комиссии при участии в заседании комиссии не менее двух третей ее состава.

Абитуриенту, прошедшему собеседование, по его запросу, поданному в приемную комиссию УВО до конца календарного года, в котором проводилось собеседование, выдается выписка из протокола заседания комиссии, являющаяся действительной при предъявлении абитуриентом в иное УВО.

В случае несогласия с результатом собеседования абитуриент может подать апелляция на имя председателя комиссии в день проведения собеседования. Апелляция подлежит рассмотрению комиссией в день ее подачи.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, постановление вступает в силу 19 апреля 2017 г.