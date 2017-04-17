В настоящее время транспортные организации вправе самостоятельно определить локальным нормативным правовым актом перечни должностей (профессий) работников, имеющих право на составление акта о причинении вреда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, такая возможность стала доступна в целях сокращения излишних требований, предъявляемых к бизнесу и в связи с признанием утратившим силу постановления Минтранса №13 от 12 мая 2006 г. «Об утверждении перечня должностей (профессий) работников транспортных организаций, имеющих право на составление акта о причинении вреда по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами».

Документ утратил силу в связи с принятием постановления Министерства транспорта и коммуникаций №11 от 4 апреля 2017 года «О признании утратившим силу постановления Министерство транспорта и коммуникаций республики Беларусь от 12 мая 2006 г. № 13».