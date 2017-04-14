Постановлением Совета министров № 269 от 11 апреля 2017 года урегулирован порядок передачи белорусской стороне социальных жилых домов, построенных с технико-экономической помощью Китая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом определено, что областные управления капитального строительства являются получателями технико-экономической помощи правительства Китая для реализации проекта "Строительство социального жилья" и заказчиками по строительству домов, возводимых в соответствии с ним. После ввода жилья в эксплуатацию получателями станут городские и районные исполнительные комитеты и коммунальные унитарные предприятия, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, по месту нахождения жилых домов.

Получатели технико-экономической помощи являются ответственными за реализацию проекта "Строительство социального жилья".

Документом рекомендовано городским и районным исполнительным комитетам осуществлять возмещение расходов заказчиков по строительству домов по оплате жилищно-коммунальных услуг в отношении жилых домов, обеспечению их сохранности и оплате земельного налога на земельные участки, предоставленные для строительства, и налога на недвижимость до государственной регистрации создания капитального строения и возникновения прав на него.

Министерству архитектуры и строительства делегировано право разъяснять вопросы применения постановления.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2017 года.